В Сочи пройдет Международный форум молодых предпринимателей SOCHI-STARTUP

SOCHI-STARTUP-2020 соберет в Сочи молодых предпринимателей. Фото: Евгений МАХАНЬКО

Международный форум молодых предпринимателей SOCHI-STARTUP-2020 пройдет в Сочи 18 сентября. Это новая коммуникационная площадка для молодых предпринимателей, основателей стартап-проектов, инвесторов, представителей экспертного сообщества и институтов развития.

В Форуме примут участие Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, Корпоративный директор Агентства стратегических инициатив Елена Мякотникова, Исполнительный директор фонда «Наше будущее» Юлия Жигулина, Президент Ассоциации акселераторов и Бизнес-инкубаторов Арсений Уралов.

Основатели стартап-проектов и молодые предприниматели города Сочи, представители экспертного сообщества и институтов развития, венчурные инвесторы и представители бизнес-сообществ соберутся на площадке Форума, чтобы обсудить перспективы и возможности развития молодежного предпринимательства.

В деловой программе Форума - стратегическая сессия по развитию молодежного предпринимательства в Краснодарском крае, круглый стол по вопросам социального бизнеса, мастер-классы по привлечению венчурных инвестиций в стартапы и механизмам государственной поддержки малого бизнеса.

Отдельная секция Форума будет посвящена стартап-проектам в индустрии гостеприимства. Генеральные партнеры форума молодых предпринимателей SOCHI-STARTUP ведущие представители местного бизнеса – ИСК «Еврострой», курорт Красная Поляна, Альпика Сервис, Роза Хутор, Скай Парк выразили готовность поддержать бизнес-идеи молодых предпринимателей, которые могут быть реализованы на курортах Красной Поляны и в индустрии гостеприимства Сочи.

В рамках Форума планируется подведение итогов масштабного конкурса молодежных предпринимательских инициатив, который проходит в городе Сочи. На конкурс было подано более 400 заявок, Экспертный совет отобрал ТОП-100 участников, которые продолжают борьбу за главные призы конкурса – 800 тысяч рублей, 500 тысяч рублей и 300 тысяч рублей на запуск и развитие своего бизнес-проекта в Сочи.