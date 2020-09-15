Фото: ЗСК

Проблему долгостроев на Кубани планируют полностью решить к 2023 году. Этому была посвящена еженедельная планерка в ЗСК под руководством председателя Юрия Бурлачко

Спикер Законодательного Собрания отметил, что проблема обманутых дольщиков выходит за рамки региональной повестки и активно обсуждается на федеральном уровне. Юрий Бурлачко подчеркнул - для Краснодарского края вопрос с долгостроями остается актуальным.

В начале этого года в едином реестре проблемных объектов, расположенных на территории региона, находилось 295 долгостроев. Окончательно закрыть вопрос с частью из них планируется к концу декабря. За последние 9 месяцев решен вопрос с обеспечением прав участников долевого строительства 49 домов. Из них 37 введено в эксплуатацию.

По 12 объектам права людей восстановлены путем заключения к договорам участия в долевом строительстве допсоглашений, предусматривающих перенос срока сдачи квартир на более поздний, либо расторжения договоров с компенсацией вложенных средств.

Немаловажную роль в завершении работ на проблемных объектах играют и инвесторы. На сегодняшний день с ними заключено 30 соглашений. По итогам прошлого года, к примеру, взаимодействие с инвесторами позволило закончить 51 долгострой.

Ощутимую поддержку пострадавшим и самим застройщикам оказывают федеральный и региональный фонды защиты дольщиков, а также созданная в регионе специальная межведомственная комиссия. Планируется полностью решить проблемы с дольщиками к 2023 году.

- Благодаря предпринимаемым губернатором во взаимодействии с прокуратурой усилиям на Кубани в сжатые сроки удается решать многие проблемы, связанные с долгостроями. Очень важно и то, что сегодня для решения этих вопросов нам удалось наработать правоприменительную практику. Задачи и интересы у нас одни - справедливость должна восторжествовать, а люди - получить жилье, за которое они заплатили, - обозначил свою позицию Юрий Бурлачко.