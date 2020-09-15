В Краснодаре продолжается строительство нового корпуса краевой детской больницы

Фото администрации КК

Новый корпус детской краевой больницы в Краснодаре на Площади Победы строится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Сейчас степень его готовности составляет чуть более 20%, на реализацию проекта выделено 5 миллиардов рублей.

В лечебно-диагностическом корпусе разместятся отделения экстренного и планового приема, реанимации и интенсивной терапии, а также офтальмологии и урологии, экстренной и нейрохирургии на 80 коек.

Особенно важно ,что в новом корпусе будет находиться отделение онкологии и гематологии с дневным стационаром.

До этого жители региона вынуждены были отправлять детей с целым рядом диагнозов на лечение в другие регионы, клиники Москвы и Санкт-Петербурга, или даже за границу.

– Новый корпус позволит оказывать помощь детям в родном регионе, – отметила вице-губернатор Анна Минькова в ходе посещения стройплощадки.

Серьезным вопросом также является подбор кадров для нового медучреждения. У краевых властей уже есть опыт подбора таких специалистов.

– Когда в первой краевой больнице формировались новые отделения кардиохирургии, трансплантаций, нейрохирургии, и мы приглашали ведущих врачей из федеральных клиник работать у нас. Нам нужно и в этом случае этот же подход применить и попытаться привлечь знаковых специалистов в два новых отделения, – подчеркнула Минькова.