В Краснодаре около стадиона «Кубань» взорвали гранату

Граната лежала около стадиона Кубань Фото: Управление Росгвардии по Краснодарскому краю

В Краснодаре около стадиона «Кубань» обнаружили предмет, похожий на боеприпас. По некоторым данным, это была граната времен Великой Отечественной войны. О находке сообщили в дежурную часть Росгвардии, место находки оцепили сотрудники полиции.

- Прибывшие на место взрывотехники краснодарского ОМОН Росгвардии обследовали боеприпас, который был со следами термического воздействия и сильной коррозии. Транспортировке он не подлежал, поэтому его уничтожили на месте с соблюдением всех мер безопасности, - сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Стадион «Кубань» был открыт в 1960 году и остается загадкой, как снаряд мог пролежать незамеченным около одного из самых посещаемых городских объектов.