На Кубани продавец ТЦ массово крал ноутбуки с места работы

Фото ГУ МВД по краю

В дежурную часть полиции в Курганинском районе края с заявлением обратился замдиректора местного ТЦ. Мужчина рассказал о хищении из магазина большого числа ноутбуков.

На месте оперативники осмотрели торговый зал, опросили возможных очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдения.

Вскоре сотрудники угрозыска установили, что технику крал один из продавцов ТЦ. Полицейские задержали 37-летнего мужчину и доставили в отдел.

Мужчина рассказал, что воровал электронику в течение нескольких месяцев, разбирая ноутбуки на части. После первого хищения он уже просто не мог заставить себя остановиться. Украденное он продавал случайным покупателям по сходной цене. Сумма ущерба магазину превысила 1 200 000 рублей.

- ОМВД России по Курганинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.