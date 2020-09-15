Энергетики обнаружили незаконное строительство в охранных зонах ЛЭП

Фото:ПАО «Россети Кубань».

Специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» (ПАО) выявили сразу 32 нарушения в охранных зонах высоковольтных линий электропередачи. Речь идет о незаконной застройке просек под ЛЭП в Новороссийском, Анапском, Геленджикском, Абинском и Крымском районах Краснодарского края. В настоящее время энергетики проводят претензионно-исковую работу по всем фактам незаконной застройки охранных зон.

Максимальное число нарушений в охранных зонах – это строительство самых разнообразных объектов – от жилых домов и дач до торговых точек и станций техобслуживания. В случае выявления каждого такого незаконно возведенного объекта, специалисты «Россети Кубань» направляют уведомления собственникам стихийных построек. Документ содержит требование привести участок охранной зоны в нормативное состояние. Если же владелец постройки игнорирует уведомление, разбирательство продолжится в суде.

В охранных зонах ЛЭП запрещены любые виды работ без согласования с энергокомпанией. Незаконная деятельность под линиями электропередач не только чревата перебоями в электроснабжении потребителей и возрастающей вероятностью возникновения аварий. Действия нарушителей могут стать угрозой для здоровья и жизни окружающих.

Энергетики «Россети Кубань» напоминают, охранные зоны – это расстояния от крайних проводов по обе стороны линии электропередачи. Для воздушных линий напряжением 0,4 кВ они составляют два метра, напряжением 10 кВ – 10 метров, 35 кВ – 15 метров, 110 кВ – 20 метров. Нарушение охранных зон ЛЭП влечет административную ответственность.

Получить подробную информацию о порядке письменного согласования по всем видам работ в охранной зоне ЛЭП, а также сообщить о незаконной деятельности или повреждении высоковольтной линии можно по телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-100-15-52.