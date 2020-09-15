В «Сбербанк страхование» застрахованы 33 квартиры пострадавшего от сильного пожара дома в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» урегулирует убытки жильцов многоквартирного дома в Краснодаре по улице Российской 267/6, в котором произошел сильный пожар. Выплаты будут производиться по упрощенной системе на основании минимального пакета документов.

В «Сбербанк страхование» в пострадавшем доме застрахованы 33 квартиры: компания уже проинформировала клиентов о порядке действий при урегулировании убытков, на данный момент поступило пять обращений от клиентов, чье жилье застраховано по договорам ипотечного страхования.

Заявить о страховом случае и получить консультации по урегулированию убытков и порядке страховых выплат можно по круглосуточному телефону 8 (800) 555-55-57 (звонок по России бесплатный), а также в любом отделении Сбербанка. Также подать документы на выплату удобно через мобильное приложение «СберОсмотр».

Застраховать жилье от непредвиденных ситуаций можно по программе «Защита дома+» от «Сбербанк страхование». В августе компания обновила эту программу, и теперь она представляет собой конструктор, с помощью которого клиенты могут выбирать оптимальные для себя условия страховой защиты и распределять страховую сумму по объектам страхования исходя из своих потребностей. По обновленной программе можно застраховать квартиру (в том числе сдаваемую в аренду), апартаменты, комнату, частный дом или дачу, дополнительные постройки на участке. Оформить полис можно в любом отделении Сбербанка, а также в мобильном приложении Сбербанк Онлайн всего за несколько кликов.