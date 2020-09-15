На Кубани умерли еще четыре пациента с коронавирусом

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У 60-летнего жителя Курганинска резко ухудшилось самочувствие, и он был доставлен в Лабинскую ЦРБ с пневмонией.

Тест на COVID-19 показал наличие в организме опасной инфекции.. Пациента перевели на аппарат искусственной вентиляции легких, однако спасти его не удалось.

В Краснодаре умер 38-летний местный житель, тест на коронавирус у которого дал положительный результат. До этого мужчину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Еще один летальный случай произошел в больнице Крымска. В местный стационар доставили 88-летнего жителя Геленджика. Мужчину подключили к аппаратуре ИВЛ. Тест на COVID-19 был положительным. Несмотря на все усилия врачей, пожилой мужчина умер.

В этой же больнице умерла и женщина 53 лет из Абинска с положительным тестом на коронавирус.

- Всего в крае с начала пандемии скончались 228 пациентов, у которых была диагностирован COVID 19,- сообщает Минздрав региона.