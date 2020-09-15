Четверо маленьких детей на Кубани отравились лекарством и доставлены в больницу

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Как сообщают источники в оперативных службах региона, ЧП произошло в одном из частных домов в Усть-Лабинске.

Накануне мать четверых маленьких детей-девочек в возрасте от 3 до 10 лет, оставила их дома без присмотра взрослых.

Одна из них открыла холодильник и достала из него хранящееся там лекарство, которое и попробовали все четверо.

В результате дети доставлены в районную больницу с химическим отравлением. Как сообщается, один из детей находится в крайне тяжелом состоянии. Трое остальных- в состоянии средней тяжести.

— Многодетная мать с прошлого года состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних района, как неблагополучный родитель,-рассказал «КП-Кубань» источник в экстренных службах края.