Защитник «Краснодара» Урош Спайич перешел в «Фейеноорд» на правах аренды

Урош Спайич Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о переходе в «Фейеноорд» центрального защитника Уроша Спайича. 27-летний футболист будет выступать в Нидерландах на правах аренды, срок которой истекает 30 июня 2021 года.

- Футбольный клуб «Краснодар» достиг соглашения с «Фейеноордом» об аренде Уроша Спайича без права выкупа, - сообщают в пресс-службе российского клуба.

Сербский футболист Урош Спайич перешел в «Краснодар» в мае 2018 года из бельгийского «Андерлехта». Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до конца июня 2023 года.