На Кубани вдвое выросло число школ с уроками самбо

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Проект «Самбо в школу» реализуется на Кубани с прошлого года. Сейчас он претворен в жизнь в более чем 700 школах края.

– С нового учебного года к проекту присоединились еще 347 общеобразовательных организаций, – сообщили в министерстве образования региона.

В крае активно приобретаются аксессуары и создается необходимая инфраструктура для занятий с детьми. Почти 100 преподавателей прошли специальную подготовку. Как ожидается ,в этом году в проекте примут участие более 65 тысяч школьников.

Как ранее сообщалось, первый специализированный центр единоборств открылся в Брюховецком районе края.