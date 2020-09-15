В Краснодаре пожарные тушат горящее здание на улице Стасова

Фото ВК "Типичный Краснодар"

15 сентября, в 17:13 диспетчеру Краснодарского гарнизона МЧС России от местных жителей поступило сообщение о пожаре на улице Стасова.

По предварительным данным, горит помещение бани.

Немедленно к месту вызова направлены подразделения МЧС России.

— По прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что происходит горение здания на площади 80 м2,- сообщает ГУ МЧС по краю.

Пожару присвоен повышенный ранг.. Организовано тушение огня. Подано три водометных ствола. На месте также работают три звена газодымозащиты.

По уточненным данным, к тушению дополнительно привлекаются от РСЧС 46 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России - 24 человека личного состава и 8 единиц техники.

Ситуацию контролирует Главное управления МЧС России по региону.