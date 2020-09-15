Туристский кластер «Курджипский» презентовали в Агентстве стратегических инициатив

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В Москве презентован проект развития курортного кластера «Курджипский», расположенного в Апшеронском районе края.

Власти региона считают, что потенциал проекта очень высок. Район идеально подходит для развития экологического, познавательного и экстремального туризма.

– . В предгорьях Кавказа немало интересных природных достопримечательностей, которые мы можем предложить как российскому, так и международному туристу, – рассказала министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева.

Ранее проект туристического кластера «Курджипский» уже стал финалистом Всероссийского конкурса , организованного Агентством стратегических инициатив.

Из более чем 30-ти регионов только 10 будут отобраны для участия в программе развития особо охраняемых природных территорий.