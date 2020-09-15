Краснодарский врач рассказал, как выжить в ДТП

Евгений Ткаченко. Фото: minzdravkk

По статистике в автоавариях чаще всего погибают пешеходы (40 %), на втором месте - водители, а затем уже пассажиры. Тут важно, где он сидит. Краснодарский врач, завотделением травматологии краснодарской БСМП Евгений Ткаченко рассказал, как выжить в ДТП.

- Безопаснее всего ездить на заднем сидении, особенно за водителем. Лично я даже в такси всегда сажусь на это место, чем очень напрягаю таксистов, - говорит травматолог.

В остальных случаях врач советует в поездке обязательно пристегиваться ремнем безопасности.

- Я вижу, к чему приводит беспечность наших водителей, которые думаю, что пристегиваться нужно только от штрафа гаишников. Отнюдь. Это спасет вашу жизнь, - продолжает Евгений Ткаченко. - При лобовом столкновении на скорости 150 км/ч даже 30 подушек безопасности не помогут. Поэтому в последнее время все чаще встречается редкая в прошлом разновидность черепно-мозговой травмы: диффузное аксональное повреждение головного мозга. На теле ни царапинки, а мозг умер. Да, бывает и такое.

Медик предупреждает, чтобы во время поездок к морю жители Краснодарского края не превышали скорость и берегли себя!