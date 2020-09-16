«Избили и забрали деньги»: В Краснодаре подростки напали на кондуктора трамвая

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В краевом центре рано утром двое подростков напали на кондуктора. Они воспользовались тем, что в салоне еще никого из пассажиров не было. Школьники избили работника электрогортранспорта, забрали телефон, деньги и сбежали. А пострадавший вызвал на место полицию.

- 16 сентября в 5:52 в трамвае маршрута № 5, следующем по улице Бершанской, на остановке «Октябрьская» двое подростков избили кондуктора, забрали телефон и деньги из кондукторской сумки, - сообщили «Комсомольской правде» -Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также в мэрии добавили, что кондуктор отказался от госпитализации, ему оказали медики помощь на месте. Сейчас полицейские разыскивают налетчиков. Все происходящее попала в объективы камер видеонаблюдения, установленных в трамвае.