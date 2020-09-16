Взяла рюкзак и чемодан: в Краснодаре разыскивают 14-летнюю школьницу, которая ушла из дома

Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

В Краснодаре почти сутки разыскивают 14-летнюю Диану Макееву. Как стало известно, школьница ушла из дома на улице Школьной накануне утром, примерно в 11:00. Когда девочка не вернулась домой вовремя, начали обрывать ее телефон, но он был отключен. Тогда семья обратилась в полицию.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетней, - уточняет начальник УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Также родители попросили помощи у волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт».

- С собой у девочки был синий рюкзак и чемодан, - рассказывают волонтеры. - В день пропажи школьница была одета в голубую ветровку, белую футболку, синие джинсы и кроссовки синего цвета.

Известно, что в последний раз ее видели в районе стадиона ФК «Краснодар» 15 сентября.