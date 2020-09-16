Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 16 сентября 2020 года увеличилось еще на 95 человек

Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуацию на данный момент эпидемиологи называют стабильной - регион «идет» ровно. За последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 95 человек.

За последние сутки в России выявлено 5670 новых случаев коронавируса и 132 смерти.

- За сутки в России полностью выздоровели 5809 человек, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае выписаны домой за минувшие сутки 65 пациентов. У всех отрицательный тест на коронавирус.

Напомним, режим повышенной готовности все еще действует в Краснодарском крае - его продлили до 18 сентября. В любых помещениях люди обязаны носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.