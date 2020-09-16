ВТБ принял участие в разработке стандартов рынка для валютного контроля

Правила приняты в рамках общего международного стандарта ISO 20022 «Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений финансовой индустрии».

Опубликованные правила включают в себя модели по обмену финансовыми сообщениями, методику взаимодействия между участниками и форматы самих сообщений, рекомендованные ЦБ для использования. Кроме того, они предполагают форму документов, которыми обмениваются участники валютного регулирования и контроля.

Правила соответствуют законодательству России и международному стандарту ISO 20022. Их разработка проходила совместно со всеми заинтересованными игроками банковского рынка и экспертным сообществом в рамках специально созданного ЦБ подкомитета, председателем которого является представитель ВТБ – заместитель руководителя департамента операционной поддержки бизнеса Елена Четверикова.

«Для проведения разных операций банки во всем мире используют как национальные, так и международные стандарты. Разработка и переход российской финансовой отрасли на единый стандарт позволит унифицировать проведение операций наших клиентов. Вместе с другими игроками мы решили объединить усилия и выработать в России единый подход, который обеспечит 100% совместимость всех кредитных организаций страны и на международном уровне. Ожидаем, что к 2025 году около 90% всех крупных (валовых) платежей в мире будут выполняться уже с использованием ISO 20022», – отметила Елена Четверикова, старший вице-президент ВТБ, председатель подкомитета №3 «Технологии основных финансовых (банковских) операций» Технического Комитета 122 «Стандарты финансовых операций».

Стандарт ISO 20022 – универсальная схема сообщений финансовой индустрии, которая определяет методологию разработки и регистрации сообщений, а также содержит их схемы, охватывающие основные бизнес-области финансового рынка, например, платежи и расчеты, ценные бумаги, торговые операции, пластиковые карты и конверсионные операции.

Сроки перехода России на новый стандарт сейчас обсуждаются и будут определены в ближайшее время. На текущий момент в рамках ISO 20022 уже введены в действие восемь стандартов Банка России, а участники отрасли готовятся к переходу на обмен электронными сообщениями в форматах ISO 20022 в рамках платежной системы и системы передачи финансовых сообщений ЦБ.

«Наш подкомитет – эффективная площадка для обсуждения стандартов отрасли. Он объединяет все ведущие коммерческие банки, корпорации, РОССВИФТ, а также разработчиков программного обеспечения и экспертов Банка России. Перед мировым финансовым сообществом стоит непростая задача по внедрению нового единого стандарта ISO 20022. Переход на него – сложный и многоплановый, поэтому координация деятельности всех участников процесса является крайне важной для всей банковской отрасли», – подчеркивает Елена Четверикова.

С опубликованными Банком России стандартами можно ознакомиться по ссылкам:

«Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в рамках валютного контроля. Модели связей»;

СТО БР НПС-8.0-2020 «Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в рамках валютного контроля. Альбомы схем».