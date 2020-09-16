Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 16 сентября 2020 года: COVID-19 обнаружили у 101-летнего пациента

Фото: администрации Краснодарского края.

На Кубани по-прежнему выявляют новые случаи заболевания коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 95. C начала пандемии зарегистриовано 12658 случаев.

Как сообщает оперштаб Краснодарского края, инфекция подтвердилась у 40 женщин и 55 мужчин в возрасте от 4 лет до 101 года.

В кубанской столице заразились 45 человек, в Сочи – шесть, в Новороссийске – пять, в Северском районе – четыре.

- По три новых случая заболевания подтверждено в Славянском, Калининском, Туапсинском и Тбилисском районах, а также Горячем Ключе и Геленджике, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона. - По два пациента в Павловском, Белоглинском, Крымском, Крыловском и Красноармейском районах.

По одному новому пациенту прибавилось в больницах Тимашевского, Динского, Тихорецкого, Белореченского, Ленинградского, Лабинского и Курганинского районов.

– Из больниц в общей сложности выписаны 10017 пациентов. Из них за последние 24 часа выздоровели 65 человек, – сообщили в министерстве здравоохранения Кубани.

За минувшие сутки скончался один человек.

- 31 пациент находится в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ, еще четверо - на ЭКМО, - добавляют в оперативном штабе края.

Продолжают стационарное лечение 3907 человек, в поликлиниках наблюдаются 4781 жителя края.