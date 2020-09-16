В Сочи вынесли приговор педофилу, который надругался над шестью детьми

Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Сочи перед судом предстал 44-летний педофил, которого обвиняли в надругательстве над детьми.

Все эпизоды этих мерзких преступлений произошли в 2019 году. По версии следствия, с 27 августа по 3 сентября сочинец разгуливал на улице Ленина и нападал на детей.

- Он совершил в отношении шести малолетних детей насильственные действия сексуального характера. Самому маленькому из них - 5 лет, самому взрослому - 11, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Благодаря грамотной работе следователя и сотрудников полиции маньяка задержали.

В суде его признали виновным. Его отправили за решетку на 17 лет. Отбывать основное наказание мужчине надлежит в колонии строгого режима.

- Кроме того, мужчина лишен права занимать должности, связанные с воспитанием детей и общением с ними в воспитательных учреждениях сроком на 15 лет, - уточняют в СУ СК по региону.

Правда, пока приговор в законную силу не вступил. А значит мужчина еще может обжаловать решение суда.