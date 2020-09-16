На Кубани на инструктора по самбо, получавшего зарплату за липовые занятия, завели уголовное дело

На педагога завели дело по статье "Мошенничество".

Инструктора по самбо в Калининском районе уличили в еще одном обмане.

- Во время проверки обнаружен новый факт незаконного получения инструктором по самбо детской спортивной школы бюджетных денежных средст, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.

Установлено, что из краевого и местного бюджета инструктору в школе станицы Старовеличковской платили деньги за внеурочные занятия с учащимися. В общей сложности выплачено более 50 тысяч рублей. Правда, тренировки, как оказалось, педагог не проводил, но исправно вносил данные в журнал учета работы.

- В журнал на 2019 – 2020 учебный год вносились недостоверные сведения относительно посещаемости занятий по самбо во внеурочное время, - говорят в надзорном ведомстве.

В итоге тренер стал фигурантам уголовного дела. Ему вменяют «Мошенничество».

- Ранее по инициативе прокуратуры в отношении указанного лица уже возбуждено уголовное дело по аналогичной статье, - добавляют в прокуратуре региона.