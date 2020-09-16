Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

На Кубани на инструктора по самбо, получавшего зарплату за липовые занятия, завели уголовное дело

Расследование контролирует прокуратура
Мирослава ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий
На педагога завели дело по статье "Мошенничество".

На педагога завели дело по статье "Мошенничество".

Инструктора по самбо в Калининском районе уличили в еще одном обмане.

- Во время проверки обнаружен новый факт незаконного получения инструктором по самбо детской спортивной школы бюджетных денежных средст, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.

Установлено, что из краевого и местного бюджета инструктору в школе станицы Старовеличковской платили деньги за внеурочные занятия с учащимися. В общей сложности выплачено более 50 тысяч рублей. Правда, тренировки, как оказалось, педагог не проводил, но исправно вносил данные в журнал учета работы.

- В журнал на 2019 – 2020 учебный год вносились недостоверные сведения относительно посещаемости занятий по самбо во внеурочное время, - говорят в надзорном ведомстве.

В итоге тренер стал фигурантам уголовного дела. Ему вменяют «Мошенничество».

- Ранее по инициативе прокуратуры в отношении указанного лица уже возбуждено уголовное дело по аналогичной статье, - добавляют в прокуратуре региона.

КриминалПроисшествия на Кубани