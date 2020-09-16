Олененка заметили в районе русла реки Мацеста.

В Сочи заблудился олененок. По словам очевидцев, малыш бродит в районе Мацесты. Его заметили около русла одноименной реки.

По словам очевидцев, он еще совсем крошка.

- Он там уже третью неделю бродит. Судя по всему, бедолага не может выбраться, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» очевидцы. - Иначе как еще объяснить, что дикое животное гуляет рядом с людьми, и его не пугает шум города?

Благодаря тому, что в Сочи, как и по всему краю, стоит ясная погода - из-за засухи речки превратились в ручьи, олененок ходит по берегу. Но, по прогнозам синоптиков, уже в конце недели ожидаются ливни, после которых уровень воды в реках всегда повышается. Малыша может унести бушующим потоком.

По словам очевидцев, он еще совсем крошка.

Неравнодушные сочинцы пытаются помочь олененку, который попал в западню.