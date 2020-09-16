В Краснодаре осудили бывшего президента «Стройинтеркомплекса»

Свои квартиры дольщики так и не увидели.

В Краснодаре огласили приговор бывшему президенту «Стройинтеркомплекса» Елене А. Заседание проходило в Ленинском районном суде города, где и рассматривалось громкое дело.

Напомним, фигуранткой уголовного дела Елена А. стала в 2010 года. Тогда строительная фирма активно привлекала деньги дольщиков. Реклама о компании висела буквально на каждом билборде.

Люди отдали свои деньги и ждали, когда смогут отпраздновать новоселье. Но свои квартиры никто так и не увидел.

- С 2018 года подсудимая по решению суда находилась под стражей, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Допросив в судебном заседании потерпевших, многие из которых находились за пределами Краснодарского края, суд признал Елену А. виновной.

Бывшему президенту компании дали пять лет. Наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

- Также суд признал за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков, - уточняют в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Вопрос о размере возмещения передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Отметим, что приговор в законную силу не вступил, а значит может быть оспорен.