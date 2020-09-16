На дороге к горе Ахун временно перекроют движение

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Сочинских автомобилистов предупреждают о временном изменении схемы движения. Корректировки коснутся Хостинского района курорта, где пройдут учебно-тренировочные сборы команды Краснодарского края по автомобильным горным гонкам и классическому ралли.

Как стало известно, 19 сентября на один день для машин ограничат движение.

- Нельзя будет проехать на участке с 4-го километра улицы Дорога на Большой Ахун до площадки на вершине горы, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе сочинской администрации. - Перекрываться движение будет в соответствии с утвержденным графиком.

На 20 минут ограничат поток машин в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00.

Далее движение будет осуществляться в штатном режиме. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее продумывать маршрут поездки.