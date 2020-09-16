В Краснодарском крае установят 446 видеокамер на дорогах

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Камеры - отличная профилактика ДТП. Поэтому в Краснодарском крае решено установить еще 446 электронных устройств, которые будут «ловить» нарушителей ПДД.

- Смертность по Краснодарскому краю от аварий должна снизиться в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона.

Как правило, камеры ставят на тех участках дорог, где произошло три и более аварии с пострадавшими в течение года. Не лишними они будут и на отрезках с ограниченной видимостью, железнодорожных переездах, пересечениях с пешеходными и велосипедными дорожками.

Помимо установки камер на трассах обустраивают ограждения, разметки, устанавливают дополнительное освещение дорог и тротуаров.

– В этом году в крае линии электроосвещения появятся еще на 50 километрах дорог, – прокомментировали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края. – В районе улицы Средней в Краснодаре планируется строительство надземного пешеходного перехода.