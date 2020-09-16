В Кущевском районе депутат лишился полномочий после того, как скрыл свои доходы

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Депутаты из года в год обязаны выделить время в своем напряженном график и заполнить сведения о доходах. Там они отчитываются, сколько зарабатывают и не появилось ли у них в собственности новая квартира или машина. Народный избранник в Кущевском районе эти сведения предпочел скрыть, за что поплатился своим рабочим местом.

- Во время проверки выявлены нарушения требований законодательства, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - Депутат Совета не исполнил обязанность предоставить сведения о своих доходах, доходах супруги и детей, а также сведения об имуществе по итогам 2019 года.

По данному факту прокуратура района внесла председателю Совета представление, после чего народный избранник сложил полномочия.

Ранее сообщалось, что пьяный депутат на Кубани убил подругу, а потом выкрал ее труп из больницы.