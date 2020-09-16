В Краснодаре по улице Тепличной на месяц перекроют движение

Фото: krd.ru

Автомобилистов предупреждают о временном ограничении движения на улице Тепличной. С 28 сентября по 30 октября перекроют участок от Российской до 1-го Мая. На этом отрезке, как говорят в городской администрации, будут прокладывать теплотрассу к строящейся школе на бывшей территории лагеря «Ивушка».

- Для обеспечения безопасности здесь организуют объезд и установят временные дорожные знаки, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Фото: krd.ru

Кстати, в мэрии спешат предупредить и пешеходов. Изменится схема движения двух автобусных маршрутов.

- В прямом и обратном направлениях автобусы № 51 и № 85 будут следовать по улице Тепличной, улице 1-го Мая, улице Тенистой, улице Российской и далее по маршрутам, - сообщают в пресс-службе городской администрации.

Жителей города просят быть внимательнее.