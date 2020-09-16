РНКБ начал прием заявок по госпрограмме «Сельская ипотека» под 3%

В рамках госпрограммы кредит выдается на покупку квартиры или жилого дома с земельным участком на первичном или вторичном рынке в сельской местности или на рефинансирование ранее выданного кредита на приобретение жилья в сельской местности. В рамках программы первоначальный взнос составит от 10% стоимости объекта. Минимальная сумма кредита составляет 600 000 рублей. Максимальная сумма кредита 5 млн рублей на приобретение недвижимости в Ленинградской области и 3 млн рублей на приобретение недвижимости в Крыму и Краснодарском крае.

В банке действует Программа лояльности, в рамках которой клиенты также могут получить дополнительную скидку к ставке в размере до 0,6%, при выполнении условий Программы.

Кроме того, РНКБ является активным участником льготных программ «Господдержка2020» и «Семейная ипотека», ставки по ипотечных кредитам в рамках этих программ составляют соответственно: 5,5% и 5% годовых при условии приобретения у застройщиков квартир, строящихся с использованием проектного финансирования банка. Доля заявок по госпрограммам превысила 32% от общего количества поданных заявок на ипотечные кредиты. Подать заявку на получение ипотечного кредита можно дистанционно на сайте банка или в мобильном приложении «РНКБ24/7».

- Участие РНКБ в госпрограмме «Сельская ипотека» долгожданное событие для клиентов, которые хотят улучшить свои жилищные условия и приобрести жилье в сельской местности. На этот банковский продукт есть повышенный спрос и в первый день запуска программы мы получили более 100 заявок. Ожидается, что в среднесрочном периоде ипотечный портфель РНКБ превысит 30 млрд рублей, - отмечает заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов. 16+