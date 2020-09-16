Более 400 социальных объектов на Кубани подключены к Интернету в 2020 году

Фото администрации КК

В регионе продолжается реализация нацпроекта «Цифровая экономика». Доступ к высокоскоростному интернету получают сотни важных социальных объектов, в том числе школы, медицинские учреждения, пожарные части, и местные администрации.

– В 2020 году уже завершены работы на 434 объектах. К началу учебного года подключено 195 школ и 5 учреждений среднего профессионального образования, – рассказали в региональном в департаменте информатизации и связи.

Таким образом, план на 2020 год в этой сфере выполнен пока на 70%.

Благодаря нацпроекту, Интернет становится доступен даже в самых удаленных населенных пунктах.,-таких как, например, хутор Маевский Славянского района и хутор Могукоровский Крымского района, где несколько социальных объектов впервые обеспечены Интернетом.