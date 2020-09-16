Утверждён новый состав городской Думы Краснодара VII созыва

Фото мэрии Краснодара
На заседании горизбиркома Краснодара подведены итоги выборов депутатов городской Думы краевого центра VII созыва.
27% избирателей проголосовали по кандидатурам новых депутатов городского парламента.
По данным комиссии, «Единая Россия» в итоге набрала 55,76% голосов, КПРФ — 20,99%, ЛДПР — 9,41%, «Справедливая Россия» — 6,14%, и партия «Новые люди» — 4,97%.
В городскую Думу на этот раз прошли и два самовыдвиженца - Владимир Вербицкий и Игорь Самохин.
В новом составе Думы 42 депутата будут представлять «Единую Россию», шесть — КПРФ, еще по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».
Как считает мэр Краснодара, разнообразие представленных политических сил должно обеспечить дополнительную легитимность депутатского корпуса и решений народных избранников.
- Главное, чтобы эти решения принимались в интересах всех горожан. Поздравляю новых депутатов и всех, кто вновь стал депутатом. Впереди у нас много работы на благо города, — сказал в своем Telegram-канале глава Краснодара Евгений Первышов.