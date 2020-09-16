Утверждён новый состав городской Думы Краснодара VII созыва

Фото мэрии Краснодара

На заседании горизбиркома Краснодара подведены итоги выборов депутатов городской Думы краевого центра VII созыва.

27% избирателей проголосовали по кандидатурам новых депутатов городского парламента.

По данным комиссии, «Единая Россия» в итоге набрала 55,76% голосов, КПРФ — 20,99%, ЛДПР — 9,41%, «Справедливая Россия» — 6,14%, и партия «Новые люди» — 4,97%.

В городскую Думу на этот раз прошли и два самовыдвиженца - Владимир Вербицкий и Игорь Самохин.

В новом составе Думы 42 депутата будут представлять «Единую Россию», шесть — КПРФ, еще по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

Как считает мэр Краснодара, разнообразие представленных политических сил должно обеспечить дополнительную легитимность депутатского корпуса и решений народных избранников.

- Главное, чтобы эти решения принимались в интересах всех горожан. Поздравляю новых депутатов и всех, кто вновь стал депутатом. Впереди у нас много работы на благо города, — сказал в своем Telegram-канале глава Краснодара Евгений Первышов.