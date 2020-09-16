В Сочи завершается реконструкция мусороперерабатывающей станции

Фото администрации КК

На совещании в администрации региона обсудили ход работ по созданию системы переработки мусора. Проект реализуется в контексте перехода края на новую систему обращения с ТБО.

По мнению губернатора Кубани, в крае должна появиться новая отрасль – отходоперерабатывающая, и она может и должна быть экономически выгодной.

- Кубань – курортный регион, скапливается огромное количество мусора, его нужно перерабатывать и зарабатывать на этом, – отметил Вениамин Кондратьев.

Сейчас региональный оператор, отвечающий за сбор и утилизацию ТБО в Сочи, занимается реконструкцией местных мусороперерабатывающих линий. Это должно позволить значительно сократить дорогостоящий вывоз мусора далеко за пределы города -на полигон в район Белореченска.

В Новокубанском районе зоне выделен земельный участок, на котором можно разместить полигон с линиями сортировки и компостирования отходов.

Идет работа и над проектом строительства перерабатывающего комплекса для Староминской зоны.

– Люди хотят видеть результат, когда приходит новый оператор. Но жалобы еще остаются – не везде соблюдается график вывоза мусора, есть ошибки в квитанциях. Это должно быть предметом вашего внимания, – подчеркнул. губернатор.