На Кубани умер еще один пациент с коронавирусом

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83-летний мужчина из Апшеронского района Кубани был доставлен в городскую больницу Горячего Ключа в тяжелом состоянии. У пациента была высокая температура и сухой продолжительный кашель.

Ему немедленно был проведен тест на COVID 19,который показал наличие в организме опасной инфекции.. При помощи компьютерной томографии также была выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония.

При этом пожилой мужчина страдал гипертонической болезнью и хронической сердечной недостаточностью, что усугубило его состояние. Несмотря на все усилия врачей, пациент умер.

За период с начала пандемии общее число летальных случаев достигло 229,- сообщает региональный Минздрав.