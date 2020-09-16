Более 100 человек ищут пропавших в Краснодаре девочек-подростков

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В Краснодаре бесследно исчезли две школьницы - 13-летняя Юлианна Бреус и 14-летняя Виктория Еремеева.

Днем 14 сентября 2020 года подростки вышли из своих домов в станице Елизаветинской, чтобы покататься на велосипедах, и до настоящего времени не вернулись. Их телефоны не отвечают на звонки.

В этот же день одна из девочек отмечала свой 14-ый день рождения.

Приметы пропавшей Юлианы Бреус: на вид 11-12 лет, рост 152 см. На момент исчезновения была одета в футболку черного цвета, темно-серые лосины с черными карманами.

Приметы второй пропавшей - Виктории Еремеевой: на вид 13-14 лет, рост 156 см. В день исчезновения она была одета в джинсы черного цвета, футболку бирюзового цвета, черные кеды.

- На месте работают опытные следователи и следователи-криминалисты.Сейчас проводятся необходимые следственные действия,- сообщает СУ СК по краю.

СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту исчезновения девочек-подростков. Ведутся поиски, в которых участвуют более 100 человек- полицейские, казаки и волонтеры.

Граждан, обладающих информацией о пропавших, следствие просит сообщить по телефонам: 8(861) 224-45-59 или 02