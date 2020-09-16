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В Анапе собираются реализовать проект «Умный город»

Новые технологии придут в различные сферы городской жизни
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото мэрии Анапы

Фото мэрии Анапы

Применение современных технологий сделает Анапу более безопасной, улучшит городскую среду, создаст комфорт во многих смыслах для жизни горожан и гостей курорта.

В частности, рассматривается внедрение в Анапе интеллектуальных систем учета ресурсов ЖКХ и энергосбережения, контроль за вывозом мусора, развитие системы управления дорожным движением, видеонаблюдения и фотовидеофиксации. Проект реализуется в содружестве с «Ростелекомом».

Рабочая группа вскоре определит конкретные направления и сроки реализации проекта в несколько этапов.

– Наше сотрудничество позволит создать и внедрить на территории курорта технологии умного ЖКХ, умных парковок, умного общественного транспорта и всего комплекса составляющих умного города, который сегодня активно развивается компанией «Ростелеком», – отметил и.о. мэра Анапы Василий Швец.