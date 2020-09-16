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В центре Сочи мужчина упал с опоры моста

Перед этим он вел себя очень странно
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото ВК "ЧП Сочи"

Фото ВК "ЧП Сочи"

Вечером 16 сентября весьма странный и, одновременно, драматический инцидент произошел в центре Сочи, на улице Титова.

Мужчина лет 30 на вид зачем-то забрался на опору эстакады Дублера Курортного проспекта, и принялся раскачиваться на ограждении конструкции на примерно 8-метровой высоте.

Очевидцы в соцсетях отмечают, что мужчина, вероятно, был под воздействием алкоголя либо наркотиков.

- Кричал какую-то чушь, ничего было не разобрать в его воплях,- пишут очевидцы.

В какой-то момент ограждение опоры прогнулось под весом мужчины и он рухнул вниз, прямо на тротуарную плитку. К тому времени сюда уже прибыли сотрудники МЧС и бригада «Скорой помощи».

По предварительным данным, мужчина получил серьезные травмы.