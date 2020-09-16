Не услышал поезд: в Краснодаре электричка сбила мужчину в наушниках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия случилась вечером 16 сентября на железнодорожном перегоне Краснодар-Сортировочный - Пашковская. Здесь погиб мужчина.

Как стало известно, он переходил железнодорожные пути в тот самый момент, когда на скорости ехал поезд. Приближающийся состав пешеход, по всей видимости, просто не услышал. Машинист неоднократно подавал сигнал, но тщетно - мужчина был в наушниках. Избежать трагедии не удалось.

- Машинист подавал пешеходу сигналы, он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте. - Мужчина скончался от полученных травм.

Сейчас его личность устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа.

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - добавляют в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.