ФК «Сочи» обыграл пермскую «Звезду»

Фото: пресс-службы ФК «Сочи»

16 сентября прошла встреча ФК «Сочи» с пермской «Звездой». Первый тайм южане начали очень живо. Постоянный прессинг гостей вынуждал пермяков быстро принимать решения.

- Хозяева начали ошибаться, а ошибки зачастую заканчивались угловыми у ворот «Звезды», - говорят в пресс-службе клуба.

В итоге на 20-й минуте сочинцы отправили мяч в сетку. Этот единственный гол и принес победу южанам.

- В концовке игры на поле появились Терехов и Колдунов, но на итоговый счет это никак не повлияло - 1:0, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе клуба. - Сочинцы одержали первую кубковую победу в истории и возглавили восьмую группу элитного раунда Кубка России.