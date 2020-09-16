В Геленджике свадебный кортеж заехал на набережную и возмутил общественность

Фото: пресс-службы администрации Геленджика

Этот случай произошел накануне в городе-курорте, где отмечали свадьбу молодожены. Пара праздновала свой особенный день, делилась радостью с окружающими. Но не все оценили поступок молодой семьи.

Во время прогулки молодожены решили заглянуть на набережную Геленджика. Здесь находится статуя невесты - символично. Правда, в зону, предназначенную исключительно для пешеходов, парочка решила заехать. Это и возмутило жителей курорта.

- Вот так выглядят понты! - негодовали местные жители.

Поддержали возмущения горожан и в мэрии.

- На видео из «Безопасного города» видно, как три автомобиля припарковались около фонтана «Влюбленные», - рассказывают в городской администрации. - Далее на полную катушку включили музыку, видимо, посчитав нормальным заезд транспорта в зону, предназначенную только для пешеходов. Власти города заметили, что молодоженам не составило бы никакого труда дойти до свадебного кортежа несколько метров, парковка совсем рядом.

- От такого самоуправства веет невоспитанностью, наглостью и полным безразличием к нашему городу и его жителям, - добавили в мэрии.

Сейчас молодоженов разыскивают.