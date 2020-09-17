Мэрия Краснодара безвозмездно получила землю для строительства детсада

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Администрации Краснодара безвозмездно передали участок в районе поселка Российский под строительство детсада. Его площадь - 1,2 гектара. Что важно - все необходимые коммуникации подведены.

- Договор о передаче земельного участка уже сдан на государственную регистрацию в Росреестр, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации. - Территория перейдет в муниципальную собственность через 9 дней после подписания соглашения.

В ближайшее время начнется разработка проекта нового дошкольного учрежения. Уже известно, что детский сад будет рассчитан ориентировочно на 350 мест.

- Безвозмездная передача в муниципальную собственность земли - это один из механизмов строительства соцобъектов, - уточняют в мэрии. - На таких участках возводят социальные объекты за счет средств федеральных и краевых программ.