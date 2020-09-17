В Краснодаре после капитального ремонта открыли подземный переход на Старокубанском кольце

Фото: krd.ru

В Краснодаре открыли подземный переход на Старокубанском кольце. Здесь провели капитальный ремонт. Прежде всего, обновили стены, пол и потолки, которые уже находились в плачевном состоянии. Кроме того, здесь убрали загромождавшие проходы торговые киоски.

- Помимо прочего, сделаны удобные спуски с перилами и маршрутизаторы, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации. - Отремонтированы системы освещения и ливневой канализации.

Фото: krd.ru

А еще там установили системы наблюдения, сделали антивандальные светильники.

Мэр Краснодара попросил горожан поберечь стены в переходе.

- Не надо клеить на них объявления, их никто не читает, — сказал Евгений Первышов в своем Telegram-канале. - А для граффити мы предоставим необходимые площадки, чтобы каждый мог найти место для самовыражения.

К слову, в качестве дополнительной «страховки» стены в переходе хотят оклеить прозрачной самоклеящийся пленкой.

- Она стоит недорого, в случае вандализма проще поменять пленку, чем отмыть облицовку, - добавил Евгений Первышов.