Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 17 сентября 2020 года: заболели 12 детей

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани по-прежнему выявляют заболевших коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 93 новых случая заражения в 18 муниципальных образованиях. Как стало известно, инфицированы 12 детей, младшему из которых четыре года, а старшим – 16 лет.

В Краснодаре положительный результат теста на COVID-19 получил 41 человек. В Горячем Ключе и Крыловском районе по пять зараженных.

- В Кущевском, Кавказском, Апшеронском, Славянском, Каневском районах и Новороссийске по четыре новых случая, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края. - В Павловском, Северском и Калининском районах коронавирус подтвердился у трех человек.

В Анапе, Крымском и Белореченском районах – по двое заболевших. В Выселковском, Брюховецком и Туапсинском районах по одному новому пациенту с подтвержденным COVID-19.

Всего с начала пандемии на Кубани коронавирус был выявлен у 12751 человека, в том числе у 862 детей.

– Отметим, что за последние сутки из больницы выписаны 52 человека, всего в регионе выздоровели 10069 пациентов, - уточняет минздраве Кубани.

За минувшие сутки скончались двое.

- 37 человек в тяжелом состоянии на ИВЛ, – добавляют в министерстве здравоохранения края. - Еще пять находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации в краевой больнице №1.

Ранее сообщалось, что на Кубани снова продлен режим повышенной готовности.