В Кропоткине построен новый спорткомплекс для сдачи нормативов ГТО

Фото Минспорта КК

В Кропоткине новый спорткомплекс площадью 320 квадратных метров построен на площадке местного стадиона «Юность».

Сооружение предназначено для тренировок к выполнению нормативов ГТО.

На создание комплекса краевым бюджетом израсходовано 2,5 миллиона рублей.

Любой желающий сможет заниматься на турниках, гимнастической скамье, шведской стенке, велотренажере.

- Также здесь установлены уличные брусья и большие брусья воркаут с упорами для отжиманий, разнообразные тренажеры. Для безопасности уложена специальная травмобезопасная плитка, – рассказали в региональном Минспорта.

Всего в 2020 году на Кубани планируется создать восемь подобных комплексов..