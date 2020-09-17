В Кропоткине построен новый спорткомплекс для сдачи нормативов ГТО

Фото Минспорта КК
В Кропоткине новый спорткомплекс площадью 320 квадратных метров построен на площадке местного стадиона «Юность».
Сооружение предназначено для тренировок к выполнению нормативов ГТО.
На создание комплекса краевым бюджетом израсходовано 2,5 миллиона рублей.
Любой желающий сможет заниматься на турниках, гимнастической скамье, шведской стенке, велотренажере.
- Также здесь установлены уличные брусья и большие брусья воркаут с упорами для отжиманий, разнообразные тренажеры. Для безопасности уложена специальная травмобезопасная плитка, – рассказали в региональном Минспорта.
Всего в 2020 году на Кубани планируется создать восемь подобных комплексов..