Горные отели в Сочи уже готовятся к зимнему сезону

Фото мэрии Сочи

Итоги прошедшего лета говорят о том, что летний отдых в горах стремительно набирает популярность у туристов.

Загрузка отелей в горах летом 2020 года превысила показатели 2019 года на 20%. А рост посещаемости горного кластера в целом составил 42%.

По прогнозам экспертов, общая загрузка на предстоящие новогодние праздники уже сейчас составляет 52%, а по ряду отелей этот показатель выше 95%. Темпы бронирования на Новый год сейчас почти в 3 раза выше, чем в прошлом сентябре.

– Уже в сентябре мы начинаем проводить встречи с руководителями горнолыжных курортов, обсуждать все вопросы и проблемы. Мы планируем также привлечь и ресурсоснабжающие организации, все городские службы, ГИБДД, чтобы заранее максимально и качественно подготовиться к зимнему сезону, – рассказал заместитель главы Сочи Владимир Пушкарев.