13 чиновников в Мостовском районе наказаны за сокрытие доходов и имущества

Фото прокуратуры КК

Прокуратура Мостовского района Кубани в ходе проверки установила грубые нарушения закона о муниципальной службе в части касающейся противодействия коррупции.

Сразу 13 чиновников района умышленно и систематически скрывали данные о своих доходах и собственности.

В том числе, ими не опубликованы данные о собственной недвижимости общей площадью более 1 тысячи квадратных метров.

«Забыли» чиновники указать в декларациях и 6 автомобилей, и данные о доходах от продажи имущества более чем на полтора миллиона рублей.

-По данным фактам прокурор главе района внес представление об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе и о противодействии коррупции. 13 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.