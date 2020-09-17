Житель Новокубанского района задушил упрекнувшую его в пьянстве жену

Фото СК РФ

В ночь на 16 сентября 2020 года в доме на улице Первомайской в станице Новокубанской 60-летний местный житель крепко выпил. Жена принялась упрекать его в систематическом пьянстве, что вызвало у мужчины дикую ярость.

В ходе ссоры он задушил супругу. О ее смерти он сообщил дочери, но при этом не рассказал о своей причастности к трагедии.

- Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю в отношении 60-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве 64-летней супруги (ч.1 ст.105 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.