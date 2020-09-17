300 семей жилого комплекса Министерские озера - Фруктовый Квартал получили ключи от квартир

Фото: AVA Group.

В течение ближайших 4-х дней 300 семей станут счастливыми новоселами.

Многие теперь уже жители жилого комплекса Министерские озера – Фруктовый квартал в ближайшее время планируют переехать в свои новые квартиры. Совсем скоро здесь завершатся ремонтные работы, детские площадки наполнятся смехом и озорными играми, жители попробуют первый урожай инжира, хурмы, граната на деревьях во дворе комплекса, а сегодня новые хозяева 3 этапа строительства жилого комплекса Министерские озера внимательно принимают квартиры и оформляют необходимые документы.

Фото: AVA Group.

В связи с ограничительными мерами по нераспространению коронавирусной инфекции (2019-nCoV), мы создали условия для соблюдения масочного режима, разработали график осмотра квартира и оформления документов, чтобы избежать большого скопления людей. В тоже время для жителей Застройщиком проекта (СЗ АВА СОЧИ) организована праздничная выдача ключей. Все 4 дня во дворе фруктового квартала новоселов будут ждать конкурсы, музыкальное сопровождение, памятные фотографии и небольшой прием по случаю получения ключей.

Генеральный директор СЗ АВА Сочи – Даниил Карбивник:

«Третий этап строительства жилого комплекса Министерские озера сдан в сроки, заявленные проектной декларацией. В текущем году мы планируем выдать ключи новоселам четвертого этапа строительства проекта Министерские озера - Город Детства и уже в следующем году приступим к пятому, завершающему этапу. В текущем году мы начинаем строительство общеобразовательной школы и детского сада, которые необходимы городу и жителям этой локации, а так же организации третьего выезда из микрорайона для разгрузки транспортной логистики».

Фото: AVA Group.

Весь коллектив Строительной компании «АВА Сочи», линия генерального подряда проекта поздравляют жителей «Фруктового квартала» с новосельем.

AVA GROUP — многопрофильный холдинг в сфере строительства, проектирования и инжиниринга объектов недвижимости. Предприятия холдинга работают в трех городах РФ – Краснодар, Сочи, Москва. В городе – курорте Сочи холдинг AVA Group представлен строительной компанией AVA Sochi.