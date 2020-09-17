В Сочи доставляют грузы для проведения российского этапа «Формулы 1»

Фото Сочинской таможни

На борту транспортного лайнера «Boeing 747-400» авиакомпании «ЭйрБриджКарго» прибыло телекоммуникационное, телевещательное оборудование для трансляции гонок российского этапа «Формулы 1».

- Прибывающие грузы доставлены в специальных контейнерах. Сочинскими таможенниками осуществлен выпуск 103 тонн груза стоимостью порядка 1,5 млн. долл. США,- сообщает Сочинская таможня.

На этой неделе планируется прибытие еще 7 грузовых самолетов. Всего авиатранспортом прибудет более 700 тонн грузов.

А после 20-го сентября планируется прибытие чартерных авиарейсов с болельщиками, персоналом гонок , спортсменами и работниками СМИ.

Гонки пройдут в Сочи с 24 по 27 сентября.