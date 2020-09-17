СК начал проверку по факту исчезновения 14-летней школьницы в Краснодаре

Фото СУ СК по краю

СК начал доследственную проверку с целью выяснить обстоятельства безвестного исчезновения 14-летней жительницы краевого центра Дианы Макеевой.

Установлено, что днем 15 сентября 2020 года девушка вышла из дома на Восточно-Кругликовской улице Краснодара и с тех пор никаких вестей о ней нет.

Плотная девушка с русым волосами и ростом 150-160 см в момент своей пропажи была одета в синюю ветровку, черно-белую рубашку и черные шорты.

- Сейчас проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшей, а также обстоятельств произошедшего. Граждан, обладающих информацией о месте нахождения Дианы Макеевой, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8(861) 224-45-59 или 02,- сообщает СУ СК по краю.

Ранее СК начал проверку по факту исчезновения в Краснодаре двух школьниц 13 и 14 лет.