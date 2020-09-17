Комфорт и безопасность: мэр Сочи оценил масштабные работы по благоустройству в Лазаревском районе

Фото мэрии Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский посетил Лазаревский район курорта, где выполнены масштабные работы по благоустройству.

Особое внимание главы города уделил улице Партизанской. Здесь, после обращения местных жителей, по его поручению в июле приступили к капитальной реконструкции тротуаров. Работы развернулись на протяжении целых 2,5 километров, но при этом выполнены всего за 2 месяца.

Серьезной реконструкции Партизанской жители райцентра ждали более 40 лет. Тут сосредоточена основная часть социальных объектов поселка-два детских сада, музыкальная школа и учреждение социального обслуживания населения.

Сейчас рядом с ними отремонтированы подъезды, а также построены 46 пандусов для удобства передвижения маломобильных граждан и родителей с колясками.

– Все, что окружает жителей Сочи , все места, где они передвигаются, должны быть безопасными и уютными. Необходимо и впредь столь же оперативно работать над обращениями жителей Лазаревского района. Необходимо принимать во внимание желание людей разных возрастов, чтобы всем здесь было удобно, – отметил Алексей Копайгородский.

На Партизанской полностью заменено более 8 тысяч квадратных метров тротуарной плитки, установлены новые скамейки и урны, отремонтировано более тысячи погонных метров ступеней с мраморной облицовкой. Впрочем, работы по благоустройству ведутся и на других участках района.

Новая тротуарная плитка скоро появится на улицах Победы и Одоевского.

– Замена тротуарной плитки будет проведена на площади у кинотеатра «Восход» по улице Победы. Мы стараемся создать в районе единый архитектурный стиль, поэтому уделяем особое внимание цветам, дизайнам материалов. Мы хотим, чтобы отдыхать здесь нравилось и жителям, и гостям района, – подчеркнул глава Лазаревского района Олег Бурлев.

В ближайших планах устройство новых парков и скверов. Завершаются и работы в районном центре на улице Глинки.