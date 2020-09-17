В Краснодарском крае умерли еще два пациента с коронавирусом

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62-летнего жителя Сочи доставили в тяжелом состоянии в местную инфекционную больницу №2 .

Анализ на коронавирус показал наличие опасной инфекции в организме пациента.

Мужчина, в связи с ухудшением состояния, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти его врачам не удалось.

В этой же сочинской больнице умерла и 74 - летняя жительница курорта. Перед этим женщина была подключена к ИВЛ после того как тест на COVID 19 дал положительный результат.

- Всего с начала пандемии в крае умер 231 пациент с COVID-19,- сообщает региональный Минздрав.